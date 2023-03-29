لغات جديدة في المدارس الحكومية| ننشر أبرز ملامح تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أهم بنود خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ، التي تم وضعها في إطار التحول من المحور 1.0 (EDU 1.0) لتطوير التعليم إلى المحور 2.0 (EDU 2.0) الذي يتضمن تدعيم تعليم لغة أجنبية ثانية في مراحل التعليم المدرسي .

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية سوف تتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتاح لطلاب المدارس المرحلة الإعدادية في ظل نظام التعليم الجديد بعد التطوير ، الإختيار بين عدة لغات .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الإصلاحات التعليمية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2024 / 2025

اللغة الفرنسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من بين اللغات التي سوف تكون متاحة لطلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية في ظل التطوير ، اللغة الفرنسية .

حيث تم الإعلان عن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بٰ500 مليون يورو إلى المشروع.

اللغة الايطالية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الاتفاق مع ميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 / 2025

اللغة الألمانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اهتمامها بـ اللغة الألمانية وتدريسها بالمدارس المصرية، مشيرةً إلى أن الوزارة بصدد البدء في مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية على غرار نموذج المدارس المصرية اليابانية.

اللغة الصينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إدراج اللغة الصينية بوصفها لغة أجنبية ثانية لطلاب المدارس ، كمادة اختيارية مثل اللغة الفرنسية والألمانية ، وذلك بعد تدريب المعلمين على اللغة الصينية من خلال خبراء في الجامعة الصينية ومعهد كونفوشيوس، وجامعة القاهرة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منهج اللغة الصينية سيستطيع الطلاب المصريون من خلالها التعرف على اللغة الصينية بشكل جذاب ومستمر

جدير بالذكر أنه كان تم تداول انباء حول تدريس اللغة الروسية في المدارس كلغة ثانية ، إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية لم تصدر بيانا رسميا بنفي أو اثبات ذلك حتى هذه اللحظة ، ومازالت الانباء المتداولة منسوبة فقط لوزارة التعليم الروسية .