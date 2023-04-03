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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الشيشيني بالساحل يستغيثون من إزعاج محلات الخردة

صدى البلد

استغاث سكان العقار رقم ٧ بشارع الشيشيني حي الساحل بمحافظة القاهرة من وجود المخالفين من أصحاب محلات الخردة غير المرخصة.

 

قال أحمد محمود فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس” التي يقدمها موقع صدى البلد: “تقوم المحلات بغلق الشوارع أسفل العقار بالخردة وقطع غيار النقل الثقيل طوال اليوم والتعدي علي الطريق العام، بالإضافة إلى وضع كمبروسورات هواء شديدة الصوت أعلى أسطح المحلات، وذلك يتسبب في حدوث فزع للأطفال طوال اليوم وعدم مقدرتنا علي المعيشة".

 

وأضاف السكان: “تسببت المحلات أيضا في إتلاف الطرق العامة بالزيوت والشحوم واهدار كل ما تنفقه الدوله للارتقاء بمستوي شوارع العاصمة، واستخدام الارصفه كمخازن للخردة، وانتشار كلاركات محملة بقطع غيار نقل ثقيل مما يتسبب في غلق الطرق أمام المارة وقد يؤدي بدوره الي تعريض حياة الأطفال الصغار والسكان للخطر الشديد".

كما تستخدم تلك الورش نيران الاكسي استيلين لقطع المعادن وقد يتسبب ذلك في حدوث الحرائق بالعقار والمنطقة بالإضافة إلى عدم تطبيق خطوات السلامة والأمان متمثلة في عدم استخدام خزانات الطوارئ الموجودة على أسطح المحلات ووضعها بشكل وهمي.

بالإضافة إلى انتشار سيارات الخردة حول العقار والشارع بالكامل وتلك يتم تقطيعها في عرض الطريق وبالتالي يتم استخدام الطريق كورش علما بانه طريق هام جدا وحلقة وصل بين طريق كورنيش النيل وشارع شبرا الرئيسي.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

كورنيش النيل النقل الثقيل أسطح المحلات مخازن للخردة انتشار كلاركات

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