للحصول على البكالوريوس والليسانس.. تفاصيل التقديم لفرصة دراسية خارج مصر

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الإدارة المركزية للبعثات تقدم منحًا للحصول على (البكالوريوس– الليسانس– التخصص) وعددها 3 منح في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، ودون نفقات من البعثات.

وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة، تتمثل فيما يلي:



- أن يكون المرشح مصري الجنسية .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023 .

- أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

- ألا يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 ) .

- ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من الهند من قبل .

بيانات المنحة.

يقدم الجانب الهندي للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى :

- الدراسة بدون رسوم دراسية

– توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية

– الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في الهند .

- المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.