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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبروك يا صفصف .. مي كساب توجه رسالة إلي هالة صدقي

هالة صدقي ومي كساب
هالة صدقي ومي كساب

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة إلي الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت مي كساب: “انا والعسل كله الملكة المتوجة في قلوبنا جميعا الاستاذة هالة صدقي مبروك يا صفصف، جعفر العمدة”.

وكشفت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها عن دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" الذى يعرض حاليا فى رمضان.

وقالت هالة صدقى: كنت أبحث عن العمل مع المخرج محمد سامى لأنه من المخرجين الذين يمتلكون قدرات فنية كبيرة فقد تعاونت مع مخرجين عظام وأرى أن محمد سامى واحد منهم.

أما عن تعاونها مع محمد رمضان قالت هالة صدقى: محمد رمضان من الممثلين الجيدين وفى هذا العمل "جعفر العمدة" خلق بيننا حالة من الكيمياء والتى تظهر على الشاشة مع كل مشهد وأعد الجمهور أنه يرى العديد من المفاجأت فى الحلقات المقبلة والمشاهد المميزة التى تجمعنا برمضان.

 

أبطال مسلسل جعفر العمدة

والمسلسل يقوم ببطولته كل من محمد رمضان وهالة صدقى وإيمان العاصي ومى كساب وزينة ومنة فضالى وتأليف وإخراج محمد سامى.

الفنانة مى كساب مي كساب الفنانة هالة صدقي هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة

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