بإطلالة رمضانية .. ملك قورة تبهر متابعيها |شاهد

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ملك قورة في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت عباءة رمضانية طويلة وذا أكمام طويلة باللون الذهبي المطرز بالكامل ونسقت معها حزام عريض حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت ملك قورة حذاء مسطح باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.