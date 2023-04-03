سيات إبيزا هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه| صور

تقدم سيارة سيات إبيزا موديل 1994 من قبل الصانع الإسباني، كما أن سيات إبيزا موديل 1994 تنتمي الي الجيل الثاني من سيارات إبيزا.

وتتوافر السيارة في مصر بعدة فئات منها، الهاتشباك، والكوبيه، وتنتمي سيارة إبيزا موديل 1994 الي فئة السيارات الهاتشباك ذات الأربع أبواب صغيرة الحجم، ونالت علي رضاء المواطنين المصريين لما تظهر به من تصميم مميز، ومحرك قوي، بالإضافة الي أنها سيارة ذات استهلاك مناسب للوقود.

سيارة سيات إبيزا موديل 1994

محرك سيات إبيزا

تستخدم سيارة سيات إبيزا موديل 1994 ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتحتوي السيارة علي محرك سعة 2000 سي سي، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

سيارة سيات إبيزا موديل 1994

مواصفات سيات إبيزا

زودت مقصورة سيارة سيات إبيزا موديل 1994 بالعديد من التجهيزات منها، تكيف، وراديو، وكاسيت، وفرش مقاعد من الجلد، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية للخزين، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساحات إضافية بالأبواب الجانبية، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأضاءه داخلية، وأحزمة أمان، ومقابض داخلية بالأبواب لسهلة فتح وغلق الابواب من الداخل، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك.

سيارة سيات إبيزا موديل 1994

تظهر سيارة سيات إبيزا موديل 1994 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها السيارة علي، أضاءه أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة سيات، ومرايات جانبية باللون السيارة كهربائية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، إشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحيد اتجاه تحرك السيارة، و4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومن الخلف تم تثبيت شعار شركة سيات علي الحقيبة الخلفية، ومساحة للزجاج الخلفي.

سيارة سيات إبيزا موديل 1994

سعر سيارة سيات إبيزا

تباع سيارة سيات إبيزا موديل 1994 في سوق السيارات المصري بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .