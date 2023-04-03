عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لسكن موظفي العاصمة الإدارية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار


 


وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من وحدات المرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، الجارى تنفيذها بمدينة بدر.

وأكد الوزير أنه سيبدأ قريبا، تسليم المرحلة الأولى لمستحقيها من الموظفين المنتقلين  للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم يجب تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لتسليمها لمستحقيها.

وفى هذا الإطار قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز بتفقد مشروع عمارات سكن موظفي  العاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية " لعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية،  كما تفقد اعمال  المرافق  والطرق وتنسيق الموقع واعمال الكهرباء بالمشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،   بسرعة الانتهاء من المشروع، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية من مواقع العمل.

العاصمة الإدارية تدرس توفير جراجات خارجية بتأجير ما يعادل 30% من احتياج المطور

عاصم الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن كل المصريين بالمدن

وخلال الجولة، وجه المهندس  عمار مندور، بزيادة  أعداد العمالة بالمشروع،  ودفع الأعمال الجارية،  مشدداً  على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع )، وخروج المشروع بجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة،  والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي ذات السياق، أوضح  المهندس عبدالناصر  يوسف، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للتنفيذ والكهرباء، أن متوسط نسبة التنفيذ للعمارات بلغ 87% من المشروع،  كما  تخطى متوسط تنفيذ اعمال الكهرباء نسبة  40%،  وتم توريد الكابلات بالمشروع.

وأضاف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للمرافق،  أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيد أعمال المرافق( مياه وصرف ورى وطرق "فرمة")، كما بلغ متوسط نسبة التنفيذ 80 %.

كما أشار المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، إلى ان شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ اعمال الطرق ( اساس - أسفلت) حيث يزيد متوسط نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع على  25 % .


 

العاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان المقاولون العرب عاصم الجزار العاصمة الادارية مدينة بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء يصدر توصيات بإمكانية إنشاء مركز للاستشارات الدوائية لتطوير الصناعة

اعتدى على نجلة شقيقه.. جنايات أسيوط تحيل أوراق عامل لفضيلة المفتي

بعد انتشار البطيخ والخوخ..أستاذ بزراعة عين شمس يكشف أسباب تواجدها في غير موعدها

هل الإطالة في صلاة التراويح شرط للحصول على الثواب كاملا؟.. رد العلماء

انطق حرف T..استطلاع أمريكي يكشف أقرب طريق لـ قلب المرأة

المالية: علاوة دورية 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية بداية أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. رضوى الشربيني: دي أخرة اللي ميسمعش كلامي

فطارك عندنا.. طريقة عمل فرائد تشيكن وسلطة كول سلو وبطاطس مقرمشة

بقفطان رمضان.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد 54 يوما على زلزال تركيا..شاهد لحظات مؤثرة للقاء أم برضيعتها

فيديو

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ