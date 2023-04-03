ميناء دمياط يستقبل سفينة إسبانية تحمل 23 ألف طن غاز مسال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .

بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( RAVENNA KNUTSEN ) والتى ترفع علم اسبانيا و يبلغ طولها 180 مترا و بعرض 29 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 23 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38633 طن تشمل : 8327 طن يوريا صب و 3202 طن رمل و 10589 طن كلينكر و 16515 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 102953 طن تشمل : 11821 طن قمح و 1920 طن حديد و 71000 طن خردة و 310 طن خشب زان و 702 طن بسلة صب و 7300 طن صويا و 500 طن ذرة و 1700 طن زيت طعام و 7700 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1090 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 104 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3252 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 152132 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103879 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2649 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4666 شاحنة .