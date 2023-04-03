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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل سفينة إسبانية تحمل 23 ألف طن غاز مسال

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .

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 بينما غادر عدد 10 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة  ،  منها ناقلة الغاز المسال ( RAVENNA KNUTSEN ) والتى ترفع علم اسبانيا و يبلغ طولها 180 مترا و بعرض 29 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 23 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38633 طن تشمل : 8327 طن يوريا صب و 3202 طن رمل و 10589 طن كلينكر و 16515 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 102953 طن تشمل : 11821 طن قمح و 1920 طن حديد و 71000 طن خردة و 310 طن خشب زان و 702 طن بسلة صب و 7300 طن صويا و 500 طن ذرة و 1700 طن زيت طعام و 7700 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1090 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 104 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3252 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 152132 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103879 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2649 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4666 شاحنة .

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