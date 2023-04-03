أهمية تعلم طفلك قيادة السيارات في سن مبكر

بلوغ سن الـ16 يعتبر لدي الكثير من المراهقين والأطفال وقت مثير للحرية، ويرون أنهم من حقهم في ذلك السن أن يحصلوا علي رخص قيادة، وبالتالي يجب لتلك الفئة أن تحصل على رخصة قيادة، وهناك من يعترض تلك الفكرة خصوصا أن الطفل لم يكون وصل الي مرحلة النضج الكافية للحصول علي رخصة قيادة والتحرك بالسيارة كيفما يشاء.

تعلم الأطفال قيادة السيارات

تعلم الأطفال القيادة في سن صغير

اعلن مدربين قيادة سيارات في المملكة المتحدة أن الأطفال يجب أن يتعلموا قيادة السيارة في قت مبكر، خصوصا أن 69 % من المدربين يعتقدون أن القيادة في سن مبكر تساعد السائق علي معرفة كافة أساليب القيادة والإرشادات الأزمة لها، خصوصا أن المراهقين في سن الـ 17 سنة يكون لديهم القدرة الكافية علي التعلم السليم للقيادة .

تعلم الأطفال قيادة السيارات

82 % من الآباء يؤيدون تعليم أطفالهم القيادة:

جرت دراسة في 70 مكان داخل إنجلترا، وتم سؤال ما اذا كانوا يفضلون قيادة أبنائهم للسيارات في سن مبكر وكانت الإجابة نعم بنسبة 82 %، ولكنهم لم يوافقوا علي قيادة أبناهم للسيارات علي الطرق العامة والسريعة .

أكد 74 ٪ من معلمين ومدربين قيادة السيارة أن الطلاب الذين تلقوا دروس في القيادة قبل سن 17 عام يحتاجون عادة إلى دروس أقل من أقرانهم.

تعلم الأطفال قيادة السيارات

جدير بالذكر أن الأطفال الأصغر في السن يستوعبون جميع المعلومات العملية حول كيفية القيادة الجسدية ، ويكونوا يقظين جدًا لجوانب السلامة أثناء القيادة، وذلك يساعدهم علي الحصول علي رخصة القيادة بسهولة عند الوصول الي السن المحدد وإجراء الاختبار الأزمة دون خوف أو قلقل.