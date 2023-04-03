أبرز الغيابات في صفوف الإسماعيلي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق المقرر أن يخوض بها لقاء سيراميكا كليوباترا، اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية، بالجولة 23 من الدوري الممتاز.

ويغيب عن الإسماعيلي خلال مباراة اليوم كلا من حسن صابر، أحمد محسن، التونسي حمدي النقاز، محمد بيومي ومحمد حسن بالإضافة إلى محمد فوزي.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمي: محمد صبحي، محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد دسوقي، عصام صبحي، كريم عرفات.

خط الوسط: أحمد مدبولي، كريم الديب، عمر الساعي، عمر الوحش، عماد حمدي، صالح جمعة، سيرجي أكا، محمد مخلوف، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي، فراس شواط.