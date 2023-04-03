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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يتخلى عن كييف.. مفاجأة صادمة بشأن مصير أوكرانيا

صدى البلد

قالت صحيفة "مايل بولسكا" البولندية، إن مستقبل أوكرانيا لا يهم دول الغرب التي بذلت كل قوتها في القتال ضد روسيا.

وأوضح الصحيفة، أنه "ما يسمى بالمشكلة الأوكرانية، ومسألة وجود الدولة وآفاقها ليست ذات أهمية كبيرة. ليس هذا هو الهدف. مصير كييف كدولة مستقلة لا يهم حقًا، وبالتأكيد ليس المستقبل من الشعب الأوكراني”.

وقالت إن "السلام البارد بين روسيا والغرب طال أمده، ويجب اعتبار المواجهة الحالية بمثابة صدام الكرملين الأخير مع الولايات المتحدة وأوروبا”.

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وأضافت أن بولندا على الساحة الدولية لا تعني أكثر من أوكرانيا. 

وخلصت إلى أن البولنديين ما زالوا يعيشون في أسر الأوهام الهائلة حول دورهم في السياسة العالمية.

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