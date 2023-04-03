إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن تفجير سان بطرسبرج

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، علي الانفجار الذي أودى بحياة الصحفي العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي، في سان بطرسبرج.

وقال زيلينسكي أثناء قيامه بجولة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية، “حول تفجير سان بطرسبرج. أنا لا أفكر في ما يجري في سان بطرسبرج أو في موسكو. عليهم أن يفكروا. على روسيا أن تفكر في مدنها. أنا أفكر في بلدنا ومدننا”.

واعتقلت روسيا ناشطة مناهضة للحرب تدعى داريا تريبوفا على صلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل تاتارسكي وإصابة 32 آخرين على الأقل في مقهى في سان بطرسبرج.

وقال ديمتري ريلوف، زوج تريبوفا، إنه مقتنع بأن زوجته “تم إعدادها واستخدامها في هذه الحادثة”.