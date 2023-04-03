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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن تفجير سان بطرسبرج

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، علي الانفجار الذي أودى بحياة الصحفي العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي، في سان بطرسبرج.

وقال زيلينسكي أثناء قيامه بجولة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية، “حول تفجير سان بطرسبرج. أنا لا أفكر في ما يجري في سان بطرسبرج أو في موسكو. عليهم أن يفكروا. على روسيا أن تفكر في مدنها. أنا أفكر في بلدنا ومدننا”.

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واعتقلت روسيا ناشطة مناهضة للحرب تدعى داريا تريبوفا على صلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل تاتارسكي وإصابة 32 آخرين على الأقل في مقهى في سان بطرسبرج.

وقال ديمتري ريلوف، زوج تريبوفا، إنه مقتنع بأن زوجته “تم إعدادها واستخدامها في هذه الحادثة”.

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