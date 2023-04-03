مخطط حصار بكين.. الفلبين تسمح لأمريكا باستخدام قواعد عسكرية قرب الصين وتايوان

أعلنت الفلبين عن تحديد أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، بشكل عام، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأخرى غير بعيدة عن تايوان، وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة الفيليبينية في بيان أن المواقع الأربعة تعتبر "مناسبة وذات فائدة متبادلة"، كما ستستخدم القواعد في عمليات إنسانية وللاستجابة للكوارث، بحسب نفس المصدر.

وخلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الفيليبين في مطلع فبراير، أعلن الحليفان عن اتفاق يسمح للجيش الأميركي باستعمال أربع قواعد إضافية "في مناطق إستراتيجية" من البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، وذلك وفق ما نشرته صحيفة فرانس برس الفرنسية.

وتعد واشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود وتربط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014، وتُعرف باسم اتفاق التعاون الدفاعي المعزز، حيث تسمح تلك الاتفاقية للقوات الأميركية باستعمال خمس قواعد فيليبينية وتخزين معدات ومواد عسكرية فيها، وقد تمت زيادة العدد إلى تسع قواعد في فبراير بدون تحديد موقع القواعد الأربع الإضافية، فيما قال مسؤول فيليبيني لوكالة فرانس برس حينذاك إن المحادثات مستمرة بشأن قاعدة عاشرة محتملة.

وأورد البيان أن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس وافق على استخدام ثلاث قواعد في شمال البلد، من بينها قاعدة بحرية ومطار في مقاطعة كاغايان ومعسكر في مقاطعة إيزابيلا المجاورة، وتقع قاعدة سانتا آنا البحرية في مقاطعة كاغايان على بعد حوالى 400 كيلومتر من تايوان، فيما تقع القاعدة الرابعة في أرخبيل بالاباك، قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة بالاوان (غرب)، قرب بحر الصين الجنوبي.

وعارض حاكم كاغايان مانويل مامبا علنا إتاحة وصول الجيش الأميركي لقواعد في مقاطعته خشية تعريض الاستثمار الصيني فيها للخطر وتحويلها إلى هدف في النزاع بشأن تايوان، ولكن وزير الدفاع الفيليبيني بالنيابة كارليتو جالفيز قال للصحافيين مؤخرا إن الحكومة اتخذت قرارها بشأن القواعد وأن الحاكم مامبا وافق على "الامتثال للقرار".