رئيس مدينة سيوة يكشف أسباب حريق اندلع بمزرعة نخيل

كشف محمد بكر رئيس مدينة سيوة، عن أسباب الحريق الذى اندلع اليوم الاثنين بإحدى مزارع النخيل بمنطقة اغورمى بواحة سيوة .

وأكد رئيس مدينة سيوة، أن سبب الحريق نتيجة الرياح الشديدة وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير بواحة سيوة.

وكانت إحدى مزارع النخيل بواحة سيوة تعرضت لاشتعال النيران بها اليوم، الاثنين، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا بتعرض إحدى المزارع بمنطقه اغورمي بواحة سيوة يفيد باشتعال النيران بها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للموقع الحادث لمحاوله السيطره على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.

كما قام أهالى واحة سيوة بمساعدة الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمزارع المجاورة.