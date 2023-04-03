فنون تطبيقية حلوان: طبقنا نظام البابل شيت بامتحانات الميدتيرم

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرحت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني بالكلية بدأت هذا الاسبوع وانها تسير بصورة منتظمة وبشكل جيد للغاية وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضافت عميد كلية الفنون التطبيقية أن امتحانات الميدتيرم حضوريًا بالكلية ولا يوجد نظام الأونلاين.

وعن نظام الامتحانات بالكلية، أكدت الدكتور ميسون قطب أن الكلية تعتمد نظام البابل شيت، حيث يشمل أسئلة متنوعة وفي مستوى جميع الطلاب، وهو عبارة عن اختيار من متعدد وصح وخطأ، وذلك للمقررات النظرية فقط لا غير.

جدير بالذكر انه زار طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (البيوتكنولوجى) بكلية العلوم جامعة حلوان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أهمية الزيارات الطلابية للمنشآت العلمية، لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال دراستهم.



وقال قنديل إن جامعة حلوان حريصة على تأهيل طلابها في مختلف الكليات لسوق العمل في الداخل والخارج، وتنمية مهاراتهم وفتح آفاق جديدة من خلال تبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والبحثية.