عبير صبري: أقبل جوزي في كل مكان.. والمشهد ده مش هعمله تاني

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

تجميد البويضات

وقالت عبير صبري :" فكرت أعمل عملية تجميد بويضات منذ سنوات ثم قررت عدم استكمال الأمر، و فكرت أعمل تجميد بويضات عشان لما أتجوز في فترة يفوتني فيها إمكانية الإنجاب أستطيع أن انجب".

وتابعت عبير صبري:" لم أندم على عدم تجميد البويضات وعدم الإنجاب نعمة بالنسبة لي مثل الإنجاب أيضا ".

واكملت عبير صبري:" فكرت في كفالة او تبني طفل لكن المحيطين بي خوفوني من خوض التجربة".

ريهام حجاج

وقالت عبير صبري "لا أعلم سر الهجوم الدائم على الفنانة ريهام حجاج وأشعر أن الهجوم عليها مقصود ومدبر".

وأضافت عبير صبري "كثيرون منت متابعي السوشيال ميديا يعكفون على الهجوم على ريهام حجاج بشكل مستمر ولا أعرف السبب".

وتابعت عبير صبري "ريهام حجاج فنانة جميلة وموهوبة وصادقة ومجتهدة في عملها ومحبة للفنانين المحيطين بها في أي عمل فني تشارك فيه".

وأكملت عبير صبري "ريهام حجاج بنت ناس وجميلة وهادئة وفي حالها، وتحترم كافة الفنانين المشاركين معها في العمل الفني وكل ما يقال عنها ليس حقيقيا"، مؤكدة أنها "لا تهتم بالسوشيال ميديا ولا تتفاعل عليها كثيرا".

زوجي شقي

وقالت عبير صبري :" نسبة التفاهم بيني وبين زوجي مرتفعة جدا لأنه مع مرور الوقت نتعرف على بعض أكثر ونستوعب بعض".

واكملت عبير صبري:" زوجي شقي أكتر مني ومع مرور الوقت بدأ يتحلى بالعديد من صفاتي الهادئة ، ونسبة التفاهم بيننا تتخطى الـ 80 %".

ولفتت عبير صبري:" انا مش باخد إذن زوجي في أدواري الفنية لكنني أحب أن احكي له عن أعمالي الفنية ، وزوجي يتحمس لشغلي اكثر مني ".

واكملت عبير صبري:" زوجي كان يرغب في قيامي بالعمل في اكثر من مسلسل في شهر رمضان، مضيفة :" أثق في زوجي جدا وهو معندوش سبب يخليه يخونني ".

وردت عبير صبري على تساؤل طرحته الإعلامية اسما إبراهيم « لو صحبتك خطفت زوجك منك هتعملي إيه؟»، وردت عبير صبري قائلة :" انا معنديش صديقة عمري لكن لو ده حصل هسيبهم هما الاتنين ".

وتابعت عبير صبري:" أنا أعيش في دولة وزوجي يعيش في دولة أخرى وهناك ثقة بيني وبينه كبيرة ".

واكملت عبير صبري:" مفيش ست خطافة رجالة لأن أي علاقة بين اثنين هي علاقة اختيارية تكون برضا الطرفين ".

محسودة

أكدت الفنانة عبير صبري، أنها ترفض الذهاب لمشايخ الجدل والشعوذة حال تعرضها للحسد، مشددة على أن نجمها خفيف ومحسودة، منوهة بأن هناك من ينظر لها ويحسدها.

وأوضحت "صبري"،، أن الحسد موجود في القرآن وهناك آيات في القرآن الكريم، مؤكدة أنها حال تعرضها لأعمال فأنها تتجه إلى الله ولن تتأثر بهذا الحسد والعمل، منوهة بأن الحماية والأذى من الله وبقدر منه.

وأشارت الفنانة عبير صبري، إلى أنها لا تؤمن بالشعوذة، ولم تذهب إلى أي مشايخ من أجل إبطال أي حسد أو عمل.

مشهد فتحي عبد الوهاب

وعلقت عبير صبري على مشهدها الجريء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، قائلة :" لو اتعرض عليا تاني مش هعمله ".

وقالت عبير صبري:" كل تجربة ولها وقتها وظروفها ، وقاطعتها الإعلامية اسما إبراهيم قائلة :" ندمتي؟"، وردت عبير صبري:" أنا مش هجاوبك على السؤال ده ودي كانت تجربة واتعلمت وخلاص".

وعن تصريحاتها عن مجانية التعليم قالت عبير صبري:" التعليم المجاني يكون حتى المرحلة الثانوية لكن المرحلة الجامعة يكون التعليم المجاني فيها للمتفوقين فقط مثل أي مكان في العالم .".

وتابعت عبير صبري:" من يحمل الدولة تكاليف تعليم جامعي يجب ان يكون شاطر ومهيئ لخدمة المجتمع بشكل فعال ".

الفن مش حرام

علقت الفنانة عبير صبري، على تصريح الفنان يوسف الشريف بخصوص رفضه للتلامس، مشددة على أن له كامل الحرية، وهي وجهة نظرة ولا تقدر أن تلوم أي شخص على أفكاره.

وأوضحت "صبري"،، أنها منذ قبل الزواج وهي مع فكرة منع التلامس، حيث إن هناك أدوار لا تريد أن تؤديها، مؤكدة أنه لا تصح أن تتحدث عن أن الفن حرام وحلال، ولا تتحدث في الدين، مؤكدة أن كل شخص في مهنته يواجه حلال وحرام والشخص هو من يختار الطريق.

وأضافت الفنانة عبير صبري، أن الفن ليس حرام وهو الجمال والخيال والإبداع والوقت الجميع للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الدرامية والسينمائية.

مفيش عمليات تجميل

ونفت عبير صبري، خضوعها لأي عملية تجميل، قائلة:" أنكر هذا الأمر تماما والناس شايفاني وعارفة ملامحي وشكل زي ما هو مفيش حاجة فيا اتغيرت ".

وقالت عبير صبري:" انا معملتش شفايفي والناس اللي متبعاني منذ بدايتي شايفاني زي مانا ولم أتغير ".

وتابعت عبير صبري:" أنا بكره التريند وانا ببوس جوزي في كل مكان عادي واكون سعيدة أثناء تواجدي معه ".

وأضافت عبير صبري:" أقر واعترف إنه لولا كسلي وانشغالي بحياتي الشخصية كان زماني في نجومية غادة عبد الرازق ".

وتابعت عبير صبري:" سوء تفاهم بيني وبين غادة عبد الرازق أدى إلى قيامي بعمل بلوك لغادة عبد الرازق ، ولكن غادة عبد الرازق فنانة جميلة ولها أعمال ناجحة واحترمها ".

ارتداء الحجاب

أكدت الفنانة عبير صبري، أن ارتداءها للحجاب في وقت ما والتخلي عنه خطأ وندمانة على فعله، منوهة بأنه من الممكن أن تعود لارتدائه مرة أخرى.

وأوضحت "صبري"،، أنه في وقت ما من الممكن أن تعود لارتداء الحجاب مرة أخرى، حيث إنها ستعود للحجاب في توقيت سيختاره الله لها.

وأشارت إلى أنه ومنذ ارتداء الحجاب هي من تختار الأعمال الدرامية، مؤكدة أنها الآن لا يفرض عليها أحد أي عمل، متابعة: "زمان كنت أوافق على أي عمل.. لم يكن لدي القدرة على رفض الأعمال الدرامية".