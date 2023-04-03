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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبير صبري: الفن مش حرام.. وبمنع التلامس من قبل الزواج

عبير صبري
عبير صبري

علقت الفنانة عبير صبري، على تصريح الفنان يوسف الشريف بخصوص رفضه للتلامس، مشددة على أن له كامل الحرية، وهي وجهة نظرة ولا تقدر أن تلوم أي شخص على أفكاره.

 

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وأوضحت "صبري"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها منذ قبل الزواج وهي مع فكرة منع التلامس، حيث إن هناك أدوار لا تريد أن تؤديها، مؤكدة أنه لا تصح أن تتحدث عن أن الفن حرام وحلال، ولا تتحدث في الدين، مؤكدة أن كل شخص في مهنته يواجه حلال وحرام والشخص هو من يختار الطريق.

 

وأضافت الفنانة عبير صبري، أن الفن ليس حرام وهو الجمال والخيال والإبداع والوقت الجميع للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الدرامية والسينمائية.

عبير صبري عبير حبر سري أسما إبراهيم اخبار التوك شو

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