تعليق مفاجيء من عبير صبري على مشهدها الجريء مع فتحي عبد الوهاب

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وعلقت عبير صبري على مشهدها الجريء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، قائلة :" لو اتعرض عليا تاني مش هعمله ".

وقالت عبير صبري:" كل تجربة ولها وقتها وظروفها ، وقاطعتها الإعلامية اسما إبراهيم قائلة :" ندمتي؟"، وردت عبير صبري:" أنا مش هجاوبك على السؤال ده ودي كانت تجربة واتعلمت وخلاص".

وعن تصريحاتها عن مجانية التعليم قالت عبير صبري:" التعليم المجاني يكون حتى المرحلة الثانوية لكن المرحلة الجامعة يكون التعليم المجاني فيها للمتفوقين فقط مثل أي مكان في العالم .".

وتابعت عبير صبري:" من يحمل الدولة تكاليف تعليم جامعي يجب ان يكون شاطر ومهيئ لخدمة المجتمع بشكل فعال ".