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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق مفاجيء من عبير صبري على مشهدها الجريء مع فتحي عبد الوهاب

عبير صبري
عبير صبري

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

 

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 وعلقت  عبير صبري على مشهدها الجريء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، قائلة :"  لو اتعرض عليا تاني مش هعمله ".

 وقالت عبير صبري:" كل تجربة ولها وقتها وظروفها ، وقاطعتها الإعلامية اسما إبراهيم قائلة :" ندمتي؟"، وردت عبير صبري:" أنا مش هجاوبك على السؤال ده ودي كانت تجربة واتعلمت وخلاص".

وعن تصريحاتها عن مجانية التعليم قالت عبير صبري:" التعليم المجاني يكون حتى المرحلة الثانوية لكن المرحلة الجامعة يكون التعليم المجاني فيها للمتفوقين فقط مثل أي مكان في العالم .".

وتابعت عبير صبري:"  من يحمل الدولة تكاليف تعليم جامعي يجب ان يكون شاطر ومهيئ لخدمة المجتمع بشكل فعال ".

عبير صبري فتحي عبد الوهاب أسما إبراهيم حبر سري اخبار التوك شو

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