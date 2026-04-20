الإدارة العامة للصحة النفسية: 9 آلاف مكالمة خلال 3 أشهر عبر الخط الساخن

أكدت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفس المراهقين والأطفال بالإدارة العامة للصحة النفسية، أن خدمات الخط الساخن للصحة النفسية متاحة مجانًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أنها شهدت تطورًا كبيرًا منذ جائحة كورونا.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الخدمة تبدأ باستقبال المكالمة من مقدم خدمة غير متخصص لتحديد طبيعة الطلب، ثم يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص إلى أطباء أو أخصائيين نفسيين، وفقًا لطبيعة الشكوى، سواء كانت عادية أو طارئة.

وأضافت أن الربع الأول من العام الجاري شهد استقبال نحو 9 آلاف مكالمة، حصل نصفها تقريبًا على استشارات نفسية، فيما تم التعامل مع 250 حالة طارئة استدعت التدخل الفوري وحجز المرضى داخل المستشفيات.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للصحة النفسية تشرف على 24 مستشفى موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع خدمات الإسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى أقرب منشأة طبية، خاصة في حالات وجود أفكار انتحارية.

وشددت على أن سرية بيانات المرضى تمثل أولوية قصوى، حيث يتم تأمين المعلومات بشكل كامل، مع الالتزام بميثاق أخلاقي يحظر الإفصاح عن أي بيانات، باستثناء الحالات التي تمثل خطرًا على حياة المريض.