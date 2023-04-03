حفل الموسيقى القومية الصينية - المصرية في الأهرامات ..صور

امام ابوالهول بمنطقة آثار الأهرامات ينطلق حفل الموسيقى القومية الصينية - المصرية بعد قليل.

الحفل أقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة الصينية وسفارة الصين بالقاهرة بمشاركة الأوركسترا الصينية القومية.

وشارك الحفل غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ، والسفير الصيني لدي القاهرة

وينشر صدى البلد، الصور الأولي وتجهيزات حفل الموسيقي القومية الصينية المصرية والمقرر انطلاقها بعد قليل.

توجه وزير الثقافة والسياحة الصيني Hu Heping إلى محافظة الأقصر ليتجول بين المواقع الأثرية والسياحية ، كأول المقاصد حين وصوله الي مصر واصطحبه في الجولة التعريفية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

زار وزير الثقافة و السياحة الصيني Hu Heping أعمال البعثة الصينية العاملة بمعبد مونتو بالكرنك والبر الشرقي والغربي حيث شملت معابد الكرنك ومعبد الأقصر والذي شهد الحفل الكبير الذي أقيم في عام 2016 بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عام على العلاقات المصرية الصينية، بالإضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وتمثالي ممنون، ومنطقة وادي الملوك حيث زاروا مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومنطقة وداي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.

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