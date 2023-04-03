عماد النحاس: جاهزون لأهلي طرابلس في مشوار البطولة العربية..وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

أكد الكابتن عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش على جاهزية فريقه لمباراة أهلى طرابلس الليبى المقرر لها مساء غد الثلاثاء بإستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة فى مباراة الذهاب للدور التمهيدى للبطولة العربية للأندية .

قال المدير الفنى لطلائع الجيش إن بداية الطلائع فى البطولة قوية مع فريق قوى مثل أهلى طرابلس الليبى .

أضاف النحاس خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة الذى عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بإستاد جهاز الرياضة العسكرى أن فريقه استعد بشكل جيد لبطل ليبيا .

وواصل النحاس حديثه قائلا ندرك أهمية مباراة أهلى طرابلس ، ونعرف تماما المطلوب منا ، ولكن يهمنا تحقيق نتيجة ايجابية وتسجيل الأهداف خلال المباراة قبل مباراة العودة بليبيا .

كان فريق طلائع الجيش واصل تدريباته اليومية الجادة استعداداً للقاء أهلى طرابلس الليبى ، وركز عماد النحاس خلال تدريبات الفريق على زيادة الجرعة التدريبية والحمل البدنى للاعبين من أجل رفع كفاءة اللاعبين الفنية والبدنية والوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية قبل مباراة الغد .