رئيس مدينة مرسي مطروح .. رفع معدلات النظافة والتطهير

وجه عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح برفع معدلات النظافة العامة من خلال الأعمال اليومية للمدينة بسرعة نقل القمامة والمخلفات أول بأول من الأحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة علي فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.



وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بالمواقف ومكاتب البريد والمنشآت الشرطية والسنترال ورش المبيدات الحشرية بسيارة الضباب في الفترة المسائية ورش صناديق القمامة بالأحياء والعزب ضمن أعمال التطهير اليومية لمجلس المدينة.

وشدد على إدارة التشجير بمجلس المدينة على ضرورة العمل على تجميل وتهذيب الأشجار والاهتمام بالري المستمر من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة ضمن الأعمال والأنشطة اليومية لرفع كفاءة المساحات الخضراء ونباتات الزينة بنطاق المركز.