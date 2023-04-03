لفتت الأنظار.. رشا مهدي تنتهي من تصوير الكتيبة 101

انتهت الفنانة رشا مهدي من تصوير دورها في مسلسل الكتيبة ١٠١ حيث تجسد شخصية إيمان وهي زوجة آسر ياسين وتعمل في وزارة الخارجية.

ولفتت رشا مهدي الأنظار خلال الحلقات الـ10 الأولى عبر أداء متقن واع تمثل به الجانب الإنساني في حياة أحد أبطال القوات المسلحة، ومن المنتظر أن تعرض الحلقات المقبلة من مسلسل الكتيبة 101 تطورات كبيرة لشخصية رشا مهدي.

مسلسل الكتيبة 101:



ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول تفاصيل معارك الكتيبة 101، وهي من الكتائب التي واجهت العديد من هجمات التكفيريين، ونجحت في كسرهم داخل سيناء، وذلك بعد ارتفاع وتيرة العمليات الإجرامية ضد الجيش المصري، ويرصد المسلسل بطولات رجال الكتيبة 101 لرد هجمات التكفيريين المتتالية.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي ومنهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، رشا مهدي، محمود عبد المغني، لبلبة، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، يوسف عثمان، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، ويتكون من 20 حلقة.