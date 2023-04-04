قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي..حقيقة إفلاس مدرسة كلية النصر القومية للبنات بالإسكندرية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

15800 جنيه.. ننشر تفاصيل مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها خلال الساعاة الأخيرة ، بالتزامن مع الاعلان عن فتح باب التقديم لقبول طلاب جدد بالعام الدراسي 2023 / 2024 .

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات وقرارات عاجلة لمديريات التربية والتعليم والتعليم والادارات والمدارس ، بشأن استعدادات عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي "الترم الثاني".

حقيقة إفلاس مدرسة كلية النصر القومية للبنات بالإسكندرية

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبرا يزعم إفلاس مدرسة كلية النصر القومية للبنات التابعة لادارة وسط الاسكندرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية .

تفاصيل التسجيل في الدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين بـ ألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة خلال يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة".

فنون تطبيقية حلوان: طبقنا نظام البابل شيت بامتحانات الميدتيرم

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

6 أبريل..صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لمعلمى نجع حمادى

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية شمال قنا ، إن موعد صرف مكافآت المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي المنقضي، سوف يكون الخميس المقبل الموافق ٦ أبريل الجارى، بعدما تم دفع المبالغ المالية الواردة من الوزارة.

علوم حلوان : امتحانات الميدتيرم تسير بانتظام وتعقد حضوريا بالجامعة

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خبير تعليم يكشف طرق تنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، أن دور المعلم يتعدى تدريس المواد الدراسية إلى القيام بدور تربوي هام في تنمية شخصية الطالب وإعداده لمواجهة التحديات الحياتية، وذلك من خلال التوجيه والإرشاد وتنمية القيم الإنسانية والأخلاقية لدى الطلاب، ولذلك فإن الحرص على تحسين جودة التعليم وتطوير منظومة التعليم يتطلب التركيز على تطوير وتحسين كفاءة المعلم وإعطائه الدعم اللازم لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرجوة.

برنامج رمضاني مميز من جامعة القاهرة لطلابها .. عروض فنية وإبداعية واستمرار أنشطة الشباب وإبراز مواهبهم

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.