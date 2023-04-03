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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج رمضاني مميز من جامعة القاهرة لطلابها .. عروض فنية وإبداعية واستمرار أنشطة الشباب وإبراز مواهبهم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: الأنشطة الطلابية لم تتوقف خلال شهر رمضان .. وتنظيم حفلات للطلاب خلال ايام

 

رعاية الشباب بجامعة القاهرة: نحرص دائمآ علي تقديم كافة الإنشطة الطلابية الارتقاء بالطلاب ومسابقات طلابية بجوائز مالية

 

عطية الطنطاوي: دورات تدريبية لتعليم اللغات الأفريقية الأكثر انتشارا في القارة

 

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

أكد الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن الأنشطة الطلابية مستمرة خلال شهر رمضان وأنه من المقرر تنظيم  خلال هذا الشهر عدد من الندوات الثقافية والفكرية وإبداعية وعروض فنون شعبية وموسيقية، ويمكن للطلاب الاستمتاع بأنشطة مختلفة وتوسيع معارفهم وفهمهم للعديد من الموضوعات.

وأضاف عرمش لـ “صدى البلد”، أن الأنشطة الطلابية لم تتوقف خلال شهر رمضان والطلاب يمارسون أنشطتهم بصورة طبيعية، والطلاب سواء في المسرح أو الكورال يستعدون وبشكل كبير خلال تلك الأيام بالبروفات الخاصة بالفرق المسرحية بالجامعة، استعدادا لمسابقة مهرجان المسرح التى يتم عقدها خلال شهر مايو المقبل.

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واضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن هناك العديد من المسابقات التي تم الإعلان عنها من قبل الجامعة ويدعمها اتحاد الطلاب ويقدم خدمة الإستفسارات وتبليغ وإعلان الطلاب بها حتي يشتركوا في تلك المسابقات، وأن الاتحادات الطلابية في الكليات ينظموا حفلات إفطار جماعية داخل الكليات، حيث سوف يقوم اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بتنظيم أكبر إفطار جماعي في تاريخ الكلية بفرعها الرئيسي بالجيزة، وسوف يقوموا بتكوين الشكل الهندسي لفانوس رمضان بالمنطقة الواقعة أمام البوابة الرئيسية للكلية ومبنى الإدارة.

كما يستعد ايضآ اتحاد طلاب كلية الزراعة بتنظيم حفل الإفطار السنوي والذي سوف يكون الثاني والعشرين من رمضان الموافق يوم الخميس ١٣/٤/٢٠٢٣، وأن علي الطلاب الراغبين في حضور حفلات الإفطار التسجيل في بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالكلية، وأن الإجواء سوف تكون ممتعة في حفلات الإفطار حيث سيتم عمل أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وعلمية وفقرات غنائية وإنشاد ديني وسوف يحضر بعض من بحضور فرق الكلية الموسيقية لشاركة الإجواء الرمضانية.

وأكد محمد وفيق مدير رعاية الشباب بجامعة القاهرة علي أن الأنشطة الطلابية في الجامعة دائمآ متفوقة ومتنوعة حيث تحرص إدارات الشباب بالكليات بالتعاون الإدارة العامة علي تنظيم المسابقات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والفنية الارتقاء بالطلاب. 

وتنظم إدارة النشاط الرياضى بجامعة القاهرة، دورة رمضانية تحت شعار "فى حب مصر" لطلاب كليات الجامعة، ويأتى تنظيم الدورة الرمضانية ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد وفيق مدير رعاية الشباب بالجامعة.

وتقام فعاليات الدورة الرمضانية، خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، على ملاعب جامعة القاهرة.

وأوضح، أنه على الطلاب الراغبين فى الاشتراك فى الدورة الرمضانية التوجه إلى مقر رعاية الشباب الكلية المقيد بها لتسجيل البيانات.

كما تنظم ايضآ إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان للعام الجامعي 2022/2023، وان المسابقة تأتي بجوائز مالية.

أوضحت رعاية الشباب أن مسابقة “البحوث الاجتماعية القمية” تقام  تحت عنوان مفهوم الإدمان وآثاره الإجتماعية والاقتصادية علي الشباب في المجتمع المصري، وآخر مواعيد لتلقي الأبحاث سوف يكون يوم الاثنين 1 مايو.

وتمنح المسابقة جوائز للطلاب للفائزين، كالتالي:

المركز الأول 500 جنيه.
المركز الثاني 400 جنيه.
المركز الثالث 300 جنيه.
المركز الرابع 250 جنيه.
المركز الخامس 200 جنيه.
المركز السادس التشجيعي 150 جنيه.

شروط مسابقة البحوث الاجتماعية القمية

- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن (20 صفحة) ويكتب على الكمبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمي.

- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث.

- أن يدعم البحث بالمراجع الاحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة.

- يدون على البحث ( الاسم - الجامعة - الكلية - السنة الدراسية - العنوان - رقم الهاتف).

- أن يرفق بالبحث استماره اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق معها:-
( صورة البطاقة الشخصية - صورة كارنيه الكلية للعام الحالي 2022 / 2023 ).

وعلي جانب آخر أكد الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، علي أن مركز تعليم اللغات الأفريقية بالكلية ينظم عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الأفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في أفريقيا.

واشار إلي أن من اللغات التي يقوم المركز بتقديم دورات في تعلمها هي: (السواحيلية - الهوسا - الأمهرية - الفولانية - الصومالية)، واننا نسعي إلي نشر ثقافة الانفتاح على القارة وتعزيز التواصل بين أبنائها.

والفت إلي أن هذا يأتي بهدف فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الأفريقية للناطقين بهذه اللغات والانفتاح على أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون معها دولًا وشعوبًا، إن مركز تعليم اللغات الأفريقية تم تأسيسه في عام 2019 بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

الانشطة الطلابية النشاط الطلابي رمضان شهر رمضان الأنشطة الطلابية لم تتوقف خلال شهر رمضان دورات تدريبة تعليم اللغات الأفريقية

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