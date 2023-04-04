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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 : تعاني من آلام

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 3 أبريل 2023: مكاسب ضخمة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

اليوم ، ستكون حياتك المهنية أكثر راحة، لن يأتي أي تحد جدي، حل المشاكل البسيطة في علاقة الحب.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

سيكون موضع تقدير اجتهادك في العمل، قد يجد الطلاب الامتحانات التنافسية سهلة الإجابة.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

لن تزعجك أي مشكلة صحية خطيرة هذا الأسبوع، قد يواجه بعض الأشخاص ألمًا في الركبتين والمفاصل، قد يكون ألم العضلات شائعًا أيضًا عند كبار السن.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

لن تظهر أي مشكلة خطيرة جديدة اليوم، لا تدع أي شخص ثالث يتدخل في حياتك، كن منفتحًا في التواصل وناقش ما يعجبك وما يكره لتقوية الترابط. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

يتمتع رواد الأعمال بفرصة كبيرة لكسب أرباح ضخمة هذا الأسبوع، يمكنك الاستثمار في المجوهرات أو الممتلكات أو الأسهم أو التجارة دون خوف، حاول تجنب إقراض أموال ضخمة لأغراض تجارية ، خاصة في المواقع الأجنبية. 

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