أحمد موسى يكشف تفاصيل افتتاح ملكة بلجيكا للجناح المصري بالمتحف الملكي ببروكسل

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح ملكة بلجيكا، الجناح المصري بالمتحف الملكي بروكسل، حيث ملكة بلجيكا لديها شغف كبير وحب بالحضارة المصرية، كما أن الجناح يضم عدد من القطع الفرعونية الأثرية، وأبدت الملكة اهتماما غير عاديا بكل قطعة من القطع المعروضة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن قناة صدى البلد، من القنوات القليلة التي شرفت بتغطية افتتاح ملكة بلجيكا الجناح المصري بالمتحف الملكي في بروكسل.

وتابع: الجناح المصري بالمتحف الملكي في بروكسل يحتوي على أكثر من 200 قطعة أثرية، وكان من المخطط أن تظل ملكة بلجيكا ساعة لمشاهدة القطع الأثرية الفرعونية، ولكن بسبب شغفها للحضارة المصرية ظلت في المتحف 3 ساعات كاملة.

حب ملكة بلجيكا للحضارة المصرية



وأكمل: ملكة بلجيكا كانت في زيارة خلال الأسابيع الماضية لمدينة الأقصر، وبعد علمها بافتتاح الجناح المصري، حرصت على التواجد أثناء الافتتاح.

ووجه أحمد موسى الشكر إلى مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، مؤكدًا أن مجدي يتمتع بثقة كبيرة في بروكسل، ولديه علاقات قوية، لذا سهل مهمة قناة صدى البلد في تغطية افتتاح الجناح المصري بالمتحف الملكي ببروكسل.