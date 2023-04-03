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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتكافؤ الفرص.. أول رد من بيراميدز على إسناد مباراة الأهلي لحكام أجانب

صدى البلد

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.

وحدد اتحاد الكرة التاسعة والربع من مساء يوم ١٠ أبريل الجاري، موعدا لمباراة نهائي الكأس والتي تجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي.

أوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز، أكد في خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد إدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، والوقت ما يزال مبكرا أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستقدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية، مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى.

أشار إلى أن نادي بيراميدز يبدي كامل ثقته في الحكام المصريين، ولكن مثل تلك المباريات النهائية تاخذ طابعا خاصا من التنافس ولا تحتمل أي أخطاء في ظل حسمها لبطولة غالية، كما أن اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية كان لديهم الحرص الكامل خلال السنوات الماضية على تعيين حكام أجانب للمباريات النهائية والحساسة في مختلف البطولات لإبعاد الحكام المصريين عن الضغوط.

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