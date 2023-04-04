هيحولك لزومبي.. مخدر مميت يظهر بتكساس يثير ضجة على السوشيال ميديا

حالة من الجدل أثيرت خلال الفترة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ظاهرة مرعبة اجتاحت عددا من الولايات الأميركية، بسبب مخدر مميت يطلق عليه "tranq" أو "مخدر الزومبي" يحتوي على مادة الزيلازين التي تستخدم على نطاق واسع لتهدئة الحيوانات ، كالخيول، ومادة الفنتانيل، وهي أخطر أنواع المخدرات كما يحتوي على مادة الزيلازين والتي تمنح متعاطيه شعورا بالنشوة يستمر لفترة أطول عند مقارنته بالمواد الأفيونية الأخرى.

مقاطع فيديو

رصدت العديد من الكاميرات مقاطع فيديو لشبابا يتمايلون في الشوارع غائبين عن الوعي وغير مدركين لما حولهم، مما طرح تساؤلات عن طبيعة المادة التي تعاطاها هؤلاء الشباب، ليتبين بعد التقصي أن السبب يتعلق بمخدر جديد انتشر في أوساط الشباب يؤدي إلى خفض معدل ضربات قلب لمتعاطيه، لينتهي به المطاف إلى الهلاك.

وعن أهم أعراضه ضيق في التنفس ووقف إمدادات الدم ، وبعض الحالات تصل لحتمية المضاعفات لبتر الأطراف.



حذرت إدارة مكافحة المخدرات سكان تكساس من انتشار هذا العقار، وحثتهم على توخي الحذر بسبب العثور على هذا العقار في 48 ولاية من أصل 50.