ميس حمدان: صبا مبارك نجحت في مصر ودرة لبسها بيعجبني

أعربت الفنانة "ميس حمدان" عن جنسيتها وهى "الجنسية الفلطسينية" فنصف هويتها فلسطينية والنصف الأخر أردنية، ومعلقة "ميس " على "صبا مبارك" أنها من الفنانات الأدرنيين المميزين الناجحين.

وصرحت "ميس" خلال لقائها ببرنامج "VIP المذاع على فضائية "هي" أنها ترحب بكل من يأتي من الأردن و يمثل فى مصر، نظرا لعدم أنتعاش الفن نهائيا بالأردن، وتريد أن يحقق نجاحا كبيرا فى مصر.

وأوضحت رأيها فى الفنانة “درة ” معلقة " أنا بحترم لبس درة" لانها أستطاعت أن تجعل من الممثلات مثالا للازياء الحديثة الأنيقة، فهى ممثلة فقط بل تهتم بالموضة ، وأنها دأوبة فى عملها بشكل كبير وحريصة دائما على تواجدها.