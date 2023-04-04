بشرى سارة من سامسونج.. موبايل رخيص ينطلق قريبا| اعرف مواصفاته

أطلقت شركة سامسونج خلال الفترة الأخيرة 8 هواتف ذكية للفئة المتوسطة والشبابية بأسعار معقولة كان اثنان منها فقط يدعم شبكة 4G ، أما باقي الهواتف فكان يدعم شبكة 5G والتي تأتي بأسعار أعلى من تلك التي تدعم 4G لذلك تخطط الشركة لإطلاق هاتف ذكي جديد بسعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل.

وبحسب تقرير من SamMobile فإن شركة سامسونج قد أكدت عن طريق الخطأ إطلاق هاتف Galaxy A24 خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أطلقت صفحة دعم لهاتف Galaxy A24 على موقع Samsung India الإلكتروني.

وفقًا لسجل الشركة ، فإن هاتف سامسونج Galaxy A24 سينطلق قريبًا ، حيث حصل الهاتف على رقم طراز خاص به هو ( SM-A245F / DS ) ، مما يعني أنه هاتف ذكي من يدعم شبكة الجيل الرابع 4G بفتحة بطاقة SIM مزدوجة.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.4 بوصة، بجودة +FHD ، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل قطرة للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع MediaTek Helio G99 SoC من شركة ميديا تيك أو معالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم على حسب الدولة، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.