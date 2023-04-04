عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى سارة من سامسونج.. موبايل رخيص ينطلق قريبا| اعرف مواصفاته

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24

أطلقت شركة سامسونج خلال الفترة الأخيرة 8 هواتف ذكية للفئة المتوسطة والشبابية بأسعار معقولة  كان اثنان منها فقط يدعم شبكة 4G ، أما باقي الهواتف فكان يدعم شبكة 5G والتي تأتي بأسعار أعلى من تلك التي تدعم 4G لذلك تخطط الشركة لإطلاق هاتف ذكي جديد بسعر مناسب للشباب ومحدودي الدخل. 

 

وبحسب تقرير من SamMobile فإن شركة سامسونج قد أكدت عن طريق الخطأ إطلاق هاتف Galaxy A24 خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أطلقت صفحة دعم لهاتف Galaxy A24 على موقع Samsung India الإلكتروني. 

 

وفقًا لسجل الشركة ، فإن هاتف سامسونج Galaxy A24 سينطلق قريبًا ، حيث حصل الهاتف على رقم طراز خاص به هو ( SM-A245F / DS ) ، مما يعني أنه هاتف ذكي من يدعم شبكة الجيل الرابع 4G بفتحة بطاقة SIM مزدوجة.   

 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.4 بوصة، بجودة +FHD ، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل قطرة للكاميرا الأمامية. 

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع MediaTek Helio G99 SoC من شركة ميديا تيك أو معالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم على حسب الدولة، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

 

 

 

سامسونج هواتف سامسونج Galaxy A24 هاتف Galaxy A24 مواصفات Galaxy A24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

أحمد فتوح يرفض تمديد عقده مع النادي.. صدمة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز مناطق واسعة في المكسيك

محللون: «أوبك +» تحفز الطلب على صادرات النفط الخام الأمريكية

الصين: لقاء رئيسة تايوان برئيس مجلس النواب الأمريكي لعب بالنار

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

|سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 4-4-2023

لتدعو لك الملائكة.. الإفتاء: احرص على هذا العمل قبل أو بعد الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ