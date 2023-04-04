حكومة هندوراس تنشر جنودها في جميع أنحاء البلاد لمحاربة الجماعات الإجرامية

نشرت حكومة هندوراس جنودا في جميع أنحاء البلاد كجزء من خطة لمحاربة الجماعات الإجرامية ، حسبما ذكرت السلطات يوم الإثنين ، مع صور رسمية تظهر مئات الجنود الذين يتم تكليفهم بالمشروع.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرض الرئيس اليساري شيومارا كاسترو حالة طوارئ جزئية في ديسمبر الماضي في جيوب أكبر مدن البلاد ، يقودها بشكل أساسي أفراد من الشرطة.

وقال وزير الدفاع خوسيه مانويل زيلايا 'في هذه المرحلة الجديدة لدينا مهمة إنهاء تهريب المخدرات والجريمة وكذلك القبض على زعماء عصابات الشوارع العنيفة والعصابات. سنضمن السلام لحياة شعب هندوراس'. حفل.

ولم يحدد عدد القوات المشاركة في هذا الانتشار الجديد ، رغم أن المئات شوهدوا في حفل التكليف في الصور التي نشرتها الحكومة على تويتر.

وستتولى القوات المسلحة مسؤوليات أمنية في سبع مقاطعات معظمها شبه حضرية في البلاد حيث تعمل كارتلات المخدرات واكتشفت مزارع أوراق الكوكايين ، بحسب مخطط الحكومة.

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ ، التي تعلق بعض الحقوق الدستورية ، حتى 20 أبريل.

وقالت رينيلدا لوبيز عاملة منازل لرويترز 'الناس والمجرمون يحترمون الجيش أكثر من الشرطة' مضيفة أنها تعرضت لاعتداء مرتين والآن تخرج إلى الشوارع فقط إذا لزم الأمر.

تُظهر هذه الخطوة تغييراً في اللباقة من قبل كاستو ، التي انتقدت سابقاً دور الجيش في الإدارات السابقة وتعهدت بـ 'نزع السلاح من أمن المواطن' خلال حملتها الرئاسية.

وفقا للسلطات الأمنية ، تسجل هندوراس ما معدله 10 جرائم قتل في اليوم.