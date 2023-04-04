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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقل من 4 آلاف جنيه.. أفضل هاتف سامسونج يمكنك شراؤه في شهر رمضان

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A04e

تعمل الكثير من متاجر الهواتف الذكية على تقديم عروض وتخفيضات بمناسبة شهر رمضان والأعياد وأيضا في أوقات متفرقة من العام، ومع تركيز الكثير من الأشخاص على شراء هواتف رخيصة نظرا لارتفاع الأسعار، فإن هاتف Galaxy A04e  يعد واحدا من أرخص هواتف سامسونج في السوق المصري في الوقت الحالي. 

 

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A04e بكونه هاتف رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل وكذلك من يبحثون عن شراء هاتف يلبي احتياجاتهم بسعر مناسب ومواصفات جيدة. 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04e في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 790 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف وأيضا حسب المتجر. 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A04e

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A04e بشاشة من نوع PLS LCD ، وقياس 6.5 بوصة، ودقة 720 × 1600 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، كما يحتوى الهاتف على إطار بلاستيكي، مع مقاومة للمياه والغبار . 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04e كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04e على بطارية 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع فتحة من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS .

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04e بمعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35  من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت. 

 

 

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