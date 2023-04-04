شاهد أبرز تصريحات عبدالناصر زيدان ببرنامج العرافة.. فيديو

انفعل الإعلامي عبد الناصر زيدان، أثناء استضافته مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار"، وذلك بسبب سؤال شيخ العرافين خلال البرنامج لـ"زيدان" عن رجل أعمال أهدى له فيلا من أجل انتقاد نادي الزمالك.

وقال عبد الناصر زيدان، "أنا قولت الموضوع ده مش عايز اتكلم فيه نهائي، وشيخ العرافيين ده راجل معتوه ومش راضي أهزقه احترامًا ليكي".

وواصل: "هخلع المايكات.. انتي ليكي ساعتين ثلاثة واعملي الحلقة اللي أنتي عايزاها ويعز عليا إني أقوم من قدامك”، لتعقب الإعلامية بسمة وهبة "أنا هروح أصالحه وأنت السبب يا شيخ العرافين".



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

حنجرتي "نادرة".. وما أتولدش اللي يكسرني



وتابع عبد الناصر، زيدان، إن حنجرته نادرة، ويغني به أمام أصدقائه، مضيفًا:" :"صوتي نادر وأغني أمام أصدقائي .. أمتلك حنجرة نادرة وغريبة.. كان لازم الدولة تستثمر في صوتي وجابوا مليارات الدولارات لأن أنا حنجرة غريبة وكانت اتحطت في ألماظ ".

وأضاف عبد الناصر زيدان، " ما أتولدش اللي يكسرني، وهناك فارق بين الاعتذار عن الأخطاء، والانكسار، ومش عيب إني أتغير".

وواصل:"أنا فعلا مقصر مع كابتن أشرف قاسم وأخدتني دوامة البرنامج وأنا رايح أزوره قريبًا".



اتعملي عمل.. وروحت لـ"شيخ الصعيد" يفك السحر

واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامي عبد الناصر زيدان، بـ"شيخ العرافين"، الذي كشف ذهاب "زيدان" لأحد شيوخ الصعيد المتواجد في مدينة نصر، لفك السحر.

وأضاف عبد الناصر زيدان: أنا راجل متدنين وبروح لمشايخ أتدارس معهم القرآن والعلم.. كان فيه ناس عملالي عمل عشان ما أشتغلش.. وحياتي كانت ملخبطة وغلط، والحمدالله اتفك السحر".

رضا عبد العالم شبه "خليفة خلف الله خلف خلاف المحامي"

قال الإعلامي عبد الناصر زيدان، إن لم يقصد التقليل من الكابتن رضا عبد العال، مضيفًا:" ولكن عنده شطط ويهبد و آرائه غريبه وعكس عكاس.. وهناك فارق بين الوصف والشخص".

مشيراً إلى إن انتقاده ليس لشخص رضا عبد العالم، لكن لآرائه، مضيفًا: رضا عبد العالم شبه خليفة خلف الله خلف خلاف المحامي".

أنا من الإعلاميين اللي بينافسوا على رقم 1





شن الإعلامي عبد الناصر زيدان، هجومًا حادًا على الإعلامي عبد المعاطي زكي، قائلًا:" مستعد أقعده في البيت، لأنه قعدني مع الدلدول وقبض تمني".

وأضاف عبد الناصر زيدان، كنت في 2017 مكسر الدنيا ومن الناس الإعلاميين اللي بينافسوا على رقم 1 في مصر، وكان دخلي 120 صافي، لكن تاريخي مع عبد المعاطي زكي أسود، وخدته أخد وصديق، ولم أندم على صداقه في حياتي إلا صداقتي بأبو المعاطي زكي".

انهيار عبد الناصر زيدان بالبكاء على الهواء

أجهش الإعلامي عبد الناصر زيدان، بالبكاء، بعد سؤال الإعلامية بسمة وهبة، "ولادك قالوا لك أنت ضيعتنا؟".

وقال عبد الناصر زيدان،:" لكم أن تتخيلون اتهامي بالانبطاح من قبل البعض، وفجأة تجد شريكة حياتك أمامك غير قادرة على الحركة من رد فعل هذه الاتهامات".

وواصل:"وصلت لمرحلة مكنتش قادر أكل عيالي، ونقلتهم من مدارس أجنبية لمدارس حكومية، ومراتي سقطت وتعبت أمام ومكنتش عارف أعالجها".