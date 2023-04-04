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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وقف عن تناولها فورا .. 3 أطعمة سيئة للقلب وهذه أعر اضها

توقف عن تناولها
توقف عن تناولها فورا .. 3 أطعمة سيئة للقلب وهذه أعر اضها

هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تسبب أضرارا على القلب، يصبح من الصعب للغاية إنقاذ المريض من هذه الحالة المميتة.

تشير دراسة حديثة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن النوبة القلبية، تحدث خلف تمزق القلب، الذين معدل وفياتهم مرتفع للغاية ويصعب إنقاذ المريض حتى بعد الجراحة.
يحدث تمزق القلب بعد عدة أيام من النوبة القلبية.

وفقًا لما نشره موقع هيلثي، فإن تمزق القلب هو مضاعفة لنوبة قلبية يتمزق فيها جدار القلب أو العضلات أو الصمامات، يمكن أن يحدث هذا أثناء نوبة قلبية أو في غضون شهر واحد بعده، في معظم الأحيان ، تظهر هذه الحالة المميتة خلال الأيام الخمسة إلى العشرة الأولى من النوبة القلبية.

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ما هي أعراض النوبة القلبية؟

تحدثت عيادة كليفلاند عن أعراض تمزق القلب ، وهي كالتالي.

ألم صدر
توقف القلب
سكتة قلبية
توقف التنفس
صدمة قلبية
الوذمة الرئوية أو فشل الجهاز التنفسي
 


الأطعمة التي ترفع الكوليسترول

الكوليسترول عن طريق تناول

 

الأطعمة الدهنية

 يمكن أن يؤدي هذا إلى نوبة قلبية ، والتي يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى تمزق القلب. لهذا السبب يجب الابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون مثل اللحوم الحمراء والزبدة والآيس كريم.

 

الأطعمة عالية الملح


 مثل الكوليسترول ، يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى نوبة قلبية. أي الأشياء التي تحتوي على المزيد من الملح تعتبر هي المسؤولة الأكبر. لهذا السبب لا تأكل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والأطعمة المعلبة وما إلى ذلك.

 

عادة التدخين
 


التدخين يضعف الأعصاب ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية . لهذا السبب يجب أن تنأى بنفسك على الفور عن هذه العادة السيئة .

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