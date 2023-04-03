يساعد على التخسيس ويعالج الجروح.. فوائد مذهلة لزيت المريمية السيناوي

حبا الله سيناء بطبيعة صحراوية، ملائمة لنمو الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية منها نبتة "المريمية" تحتوي على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك، البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب.، وتحتوي كذلك على مضادات للأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم ، وتساعد على التخسيس، بغليها وشربها مرتين قبل الإفطار والعشاء.، كما يستخدم مشروبها في التهدئة، وآلام الدورة الشهرية، ومغص البطن بصفة عامة، وتطهير المعدة.، كما تساعد أوراق الميرمية على تهدئة الالتهابات.ويحفز نمو الشعر ويعالج الجروح.

زيت المرمرية:



وقال الدكتور شعيب محي الدين فتوح، دكتوراه في النباتات والأعشاب الطبية، إن المريمية تستعمل غالبا لتقطير الزيت العطري ..حيث يستخدم زيت الميرمية في تدليك الجسم فهو يساعد على الاسترخاء والتخلص من العصبية والتوتر والقلق.



كما أن زيت المريمية معروف في مختلف دول العالم، في صناعة العطور الفاخرة وفي صناعة محاليل الأسنان وفي صناعة المستحضرات الطبية.

يعمل زيت المريمية على محاربة الفطريات والبكتيريا والجراثيم.. حيث يحتوي على مركبات كيميائية خاصة وقوية تساعد على محاربة الفطريات والبكتيريا والجراثيم عند استعمالها بشكل موضعي خارجي أو عند استعماله عن طريق الفم.

كما يمنع زيت المريمية التهاب الجروح الصغيرة وحمايتها، وتعقيم الجروح والتقرحات، إلى جانب محاربة الالتهابات البكتيرية التي قد تصيب الأذنين، أو العيون، أو الأنف، أو العانة، أو القولون، أو الأمعاء.



وأثبتت الدراسات، أن زيت المريمية لها تأثير فعال في مقاومة الاكتئاب، ولزيت المريمية خصائص مهدئة معروفة، حيث على تنظيم التنفس وتعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق بشكل عام عند استنشاه.

كما وجد أن لزيت المريمية تأثير فعال على ضغط الدم، إذ يساعد هذا الزيت على خفض ضغط الدم المرتفع عند استنشاقه.

وتساعد المريمية وزيتها على تحسين وظائف الدماغ والقدرات العقلية بشكل عام، فهي تساعد على تحسين الذاكرة وزيادة التنبه، والتقليل من فرص الإصابة بالزهايمر.

صحة المرأة:



يحتوي زيت المريمية على مركبات يشبه تأثيرها تأثير الإستروجين، لذا فإنه مفيد جدًا لصحة المرأة، وعند دهن كعب القدم بهذا الزيت ، يعمل على التخفيف من آلام الدورة الشهرية، وذلك عند تدليك الزيت على منطقة أسفل البطن.

ويعتبر زيت المريمية أحد الزيوت العطرية المقاومة لعلامات الشيخوخة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة التجاعيد وترهل الجلد .



كما يساعد زيت المريمية على تخفيف الالتهابات المختلفة في الجسم والناتجة عن الحمى، أو تناول الأطعمة الحارة، أو الأطعمة المملحة.

ولزيت المريمية العديد من الفوائد الأخرى، فهو يعمل على تخفيف آثار الندوب والبقع على الجلد، ويساعدك الجسم على التخلص من السموم، وعلاج السعال وآلام الصدر والأمعاء.، وكذلك علاج مشاكل اللثة، و وتحسين الهضم.، وتسكين الألم.



استعمال زيت المريمية:



يمكن استعمال زيت المريمية موضعيا على الجلد ، وذلك بخلط بضعة قطرات من الزيت مع أحد الزيوت الحاملة، مثل (زيت جوز الهند) ثم تدليك منطقة الألم.



ويمكن تناول زيت المريمية عن طريق الفم فهو هو أحد الزيوت الصالحة للأكل، ومن الممكن إضافة بضعة قطرات منه للعصائر مثلًا أو تناوله على هيئة مكملات غذائية.

كما يمكن مزج بضعة قطرات فقط من الزيت مع الماء أو أحد الزيوت الحاملة ووضعه في آلة تبخير أو ترطيب الهواء داخل المنزل

ولابد من استشارة الطبيب قبل التفكير في تناول زيت المريمية عن طريق الفم أو دهانه في المناطق الحساسة كالعيون أو الأنف.

