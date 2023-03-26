أستاذ تغذية بالقومي للبحوث: الصيام أهم الطرق الطبيعية لخفض مستويات ضغط الدم

قال الدكتور نهاد حسن احمد عبد المحسن ، أستاذ التغذية التطبيقية ، بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث ، إن الصيام يساعد على علاج الالتهابات وبعض أمراض الحساسية والتهاب المفاصل وأثناء الصيام يشعر مرضى الحساسية براحة كبيرة وتحسن ، ويفيد فى علاج بعض الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية و حب الشباب وتحسن في البشرة الدهنية.

وأضاف نهاد حسن أنه يقلل من مستويات السكر في الدم إثناء الصيام ويقل مستوى الجلوكوز ما يقلل من إنتاج الإنسولين، وهذا يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم، كما يساعد على حرق الدهون والتخلص من السمنة

يساعد الصيام على حرق الدهون لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم، وخصوصًا الدهون الداخلية المخزنة. حيث أن الصيام يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من السمنة وذلك نتيجة الاعتدال في تناول الطعام .



وأشار إلى أنه يساعد في علاج بعض الأمراض الناتجة عن السمنة، كمرض تصلب الشرايين، وضغط الدم ، ويقي الجسم من تكون حصوات الكلى ويحسن وظائف الكبد المختلفة ، ويقي الجسم من أخطار السموم المتراكمة في خلاياه، الناتجة من تناول الأطعمة، وخاصة الأغذية المحفوظة والمصنعة . كما يخفف و يقلل من أعراض مرض القلب وذلك لأن الصيام يقلل من الدهون في الأوعية الدموية ويحسن من عمل القلب .



وتابع: " الصيام أهم الطرق الطبيعية لخفض مستويات ضغط الدم، فهو يساعد على التقليل من خطر تصلب الشرايين، وتقليل معدلات الأيض ومعدلات الهرمونات كالأدرينالين، مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

يساعد على ترك بعض العادات السيئة وخلال شهر رمضان يضطر البعض إلى تغيير عدد من عاداتهم السيئة، مثل تقليل التدخين حيث يضطر المدخن إلى ترك التدخين ولو مؤقتا كذلك يقل شرب الشاي والقهوة اللذين يؤثران بشكل كبير على المعدة والجهاز الهضمي، كما أن الصيام يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الصحية و يعزز العادات الغذائية الصحية".



واستكمل : " يساعد الصيام على تحسين الأداء والنشاط البدني الصيام ليس له أي تأثير سلبي على الأداء العضلي وتحمل المجهود البدني، بل بالعكس فإن درجة تحمل المجهود البدني و كفاءة الأداء العضلي تتحسن ويتحسن النشاط البدني ويقل الشعور بالإرهاق".