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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقديم بورشة الأشعة السينية في الأردن من أكاديمية البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB) خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي أن الدورة تستهدف:
1- المستخدمين لخط الأشعة HESEB 
2- توفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

وأشارت أكاديمية البحث العلمي إلى أن المحاضرات ستكون متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على، مشاركين، سيتحمل المركز البدل اليومي ونفقات السفر والإقامة بالكامل.

بينما آخر موعد لتقديم الطلبات 26 مارس 2023، ولاستيفاء استمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/event/

التعليم العالي: قبول طلاب مجمع خدمة الصناعة بالجامعات التكنولوجية الحكومية

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

   Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems
   Interconnections between water, food, and ecosystem security
   Ecological approaches to achieve carbon neutrality
   Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones
   “Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/china-3/

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا محاضرات ودورة تدريبية الأشعة السينية الناعمة الأشعة السينية الناعمة HESEB الأشعة HESEB نفقات السفر و نفقات الإقامة بالكامل التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية مقترحات بحثية للأعوام 2024 – 2027

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