التعليم العالي: إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS في 33 تخصصًا علميا

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم. وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصص فرعي.



وجاء ترتيب الجامعات المصرية في تصنيفQS ggمجالات العلمية المختلفة على النحو التالي:

• (1) جامعة في إدارة الإحصاء، و(3) في إدارة الأعمال، (1) إدارة الضيافة، (5) في الأحياء، (2) في الآداب والإنسانيات، (2) في الاقتصاد، (2) في التعليم والتدريب، (2) في الرياضيات، (6) في الزراعة والغابات، (1) في السياسة، (6) في الصيدلة وعلم الأدوية، (9) الطب، (3) العلوم الاجتماعية، (1) في العلوم البيطرية، (2) في العلوم الطبيعية، (3) في العمارة، (2) في الفيزياء والفلك، (1) في القانون، (7) في الكيمياء، (2) في اللغات الحديثة، (1) في اللغويات، (2) في المحاسبة المالية، (5) في الهندسة التكنولوجية، (5) في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، (2) في الهندسة الكيميائية، (4) في الهندسة المدنية والإنشائية، (5) في الهندسة الميكانيكية، (1) طب الأسنان، (1) علم الآثار، (6) في علوم الحاسب، (4) علوم الحياة، (3) علوم المواد، (6) هندسة البترول.



• ظهرت جامعة القاهرة في 32 تخصصاً من إجمالي 54 تخصصًا، يليها جامعة عين شمس في 17 تخصصًا، يليها جامعة الإسكندرية في (15) تخصصًا، يليها جامعة المنصورة في (10) تخصصات، يليها جامعات أسيوط، الأزهر، الزقازيق، بنى سويف، حلوان، طنطا، قناة السويس، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



• ظهرت جامعتا القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في (5) تخصصات، وهى: الآداب والإنسانيات، الاقتصاد، التعليم والتدريب، اللغات الحديثة، المحاسبة المالية.



• انفردت جامعة القاهرة على الجامعات المصرية في 7 تخصصات علمية، هي: العلوم البيطرية حيث احتلت المركز (51-70) عالميًا، وطب الأسنان (51-80) عالميًا، وإدارة الضيافة (101-150) عالميًا، وعلم الآثار (101-150) عالميًا، وإدارة الإحصاء (151-200) عالميًا، والقانون (151-200) عالميًا، واللغويات (251-300) عالميًا.



• انفردت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال السياسة، حيث جاءت في المرتبة (201-230) عالميًا.

• في مجال هندسة البترول: تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية، حيث احتلت المركز (40) عالميًا، يليها جامعتا الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز (51-100) عالميًا، ثم جامعتا طنطا والأزهر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المركز (101-150) عالميًا.

• في مجال إدارة الأعمال: احتلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة المركز (251-300) عالميًا، يليها جامعة القاهرة (301-350) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (551-580) عالميًا.

• في مجال الآداب والإنسانيات: جاءت جامعة القاهرة في المركز (243) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (320) عالميًا.

• في مجال الاقتصاد: حققت جامعة القاهرة المرتبة (251-300) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (401-450) عالميًا.

• في مجال التعليم والتدريب: احتلت جامعة القاهرة المركز (251-300) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (301-350) عالميًا.

• في مجالي اللغات الحديثة والمحاسبة المالية: حصلت جامعتا القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على المركز (201-250) عالميًا.

• في مجال الأحياء: حققت جامعة القاهرة المرتبة (201-250) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (301-350) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية (401-450) عالميًا، يليها جامعة المنصورة (501-550) عالميًا، يليها جامعة أسيوط (601-650) عالميًا.

• في مجال الرياضيات: حققت جامعة القاهرة المرتبة (201-250) عالميًا، يليها جامعة المنصورة (501-530) عالميًا.

• في مجال الزراعة والغابات: احتلت جامعتا الإسكندرية والقاهرة المركز (151-200) عالميًا، ثم جامعة عين شمس (201-250) عالميًا، يليها جامعة المنصورة (251-300) عالميًا، يليها جامعتا أسيوط والزقازيق في المركز (351-400) عالميًا.



• في مجال الصيدلة وعلم الأدوية: تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية، حيث احتلت المرتبة (85) عالميًا، يليها جامعتا عين شمس والإسكندرية في المركز (151-200) عالميًا، ثم جامعة المنصورة (201-250) عالميًا، يليها جامعتا أسيوط وبنى سويف في المركز (301-350) عالميًا.

• في مجال الطب: حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (251-300) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية (301-350) عالميًا، يليها جامعة المنصورة (351-400) عالميًا، يليها جامعة أسيوط (401-450) عالميًا، يليها جامعة الأزهر (501-550) عالميًا، يليها جامعة طنطا (551-600) عالميًا، يليها جامعتا قناة السويس والزقازيق في المركز (601-650) عالميًا.

• في مجال العلوم الاجتماعية: احتلت جامعة القاهرة المركز (227) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (348) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (501-530) عالميًا.

• في مجال العلوم الطبيعية: حققت جامعة القاهرة المركز (272) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (401-450) عالميًا.

• في مجال العمارة: جاءت جامعة القاهرة في المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعتا عين شمس والإسكندرية في المرتبة (201-240) عالميًا.

• في مجال الفيزياء والفلك: حققت جامعة القاهرة المركز (401-450) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (551-600) عالميًا.

• في مجال الكيمياء: احتلت جامعة القاهرة المرتبة (251-300) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (351-400) عالميًا، يليها جامعتا الإسكندرية والمنصورة (401-450) عالميًا، يليها جامعة الأزهر (501-550) عالميًا، يليها جامعة أسيوط (551-600) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (601-630) عالميًا.

• في مجال الهندسة التكنولوجية: احتلت جامعة القاهرة المرتبة (141) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (260) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية (327) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (401-450) عالميًا، يليها جامعة المنصورة (501-530) عالميًا.

• في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية: حصلت جامعة القاهرة على المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (201-250) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية (301-350) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (351-400) عالميًا، يليها جامعة المنصورة (451-500) عالميًا.

• في مجال الهندسة الكيميائية: احتلت جامعة القاهرة المركز (201-250) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية (251-300) عالميًا.

• في مجال الهندسة المدنية والإنشائية: جاءت جامعة القاهرة في المركز (101-150) عالميًا، يليها جامعتا عين شمس والإسكندرية في المركز (151-200) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (201-230) عالميًا.

• في مجال الهندسة الميكانيكية: حصلت جامعة القاهرة على المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعتا عين شمس والإسكندرية في المرتبة (301-350) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (351-400) عالميًا، يليها جامعة حلوان (451-500) عالميًا.

• في مجال علوم الحاسب: حققت جامعة القاهرة المرتبة (151-200) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (351-400) عالميًا، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (501-550) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية (551-600) عالميًا، يليها جامعتا حلوان والمنصورة في المركز (601-650) عالميًا.

• في مجال علوم الحياة: احتلت جامعة القاهرة المركز (163) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (297) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية (356) عالميًا، يليها جامعة المنصورة (381) عالميًا.

• في مجال علوم المواد: حصلت جامعة القاهرة على المرتبة (301-350) عالميًا، يليها جامعتا عين شمس والإسكندرية في المركز (351-400) عالميًا.

وأشارت د عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية إن هذا التصنيف بدأ يدرج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في 5 مجالات أساسية منذ ٢٠٢٠ وهي:

1. العلوم الإنسانية والفنون

2. الهندسة والتكنولوجيا

3. العلوم الحياتية والطبية

4. العلوم الطبيعية

5. العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على العديد من المعايير، منها (السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب)، ولفت إلى أن هناك زيادة مستمرة لعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات المختلفة، وهناك منافسة ظهرت بين الجامعات المصرية لدخول هذه التصنيفات.