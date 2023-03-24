اعرف تفاصيل التقديم في المبادرة المصرية اليابانية للتعليم للمرحلة الجامعية الأولى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار إطلاق المبادرة الرئاسية لبرنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واع ومثقف من الشباب المصـرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، وإطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الإدارة المركزية للبعثات) عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منحاً دراسية لقضاء فصل دراسي او عام دراسي للمرحلة الجامعية الأولى ومتاح التقدم إلكترونياً.

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات حتى 13/4/2023 مع ارفاق صوره ضوئية من جميع المستندات المطلوبة الكترونياً ويتم تسليم الملف الورقي شاملاً كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـ

شروط التقدم:



ـ الا يزيد السن عن 22 عاما في تاريخ بداية الإعلان .

- ألا يكون مقيداً في الفرقة الأولى أو الآخيرة ( من تاريخ التحاقه بالجامعة) بجامعة مصريه حكومية أو أهلية.

- أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جداً أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة ( كل عام على حدى) .

- ان يكون بيان التقديرات المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدى ومعتمد ومختوم.

- ان يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3

- أن يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى سارية بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية

- لا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى.