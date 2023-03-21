هل الإفرازات البنية اللون قبل الدورة تفطر في رمضان؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من فتاة تقول فيه "هل الإفرازات البنية اللون قبل الدورة الشهرية تفطر في رمضان؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الافرازات البنية اللون التي تأتي للمرأة قبل الدورة الشهرية لا تفطر ولا تفسد الصوم، منوها أن كل الافرازات التي تأتي قبل الحيض ليست من الحيض فلا تفسد الصيام.



الإفرازات المهبلية والوضوء

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن بعض الفقهاء يرون أن الإفرازات المهبلية لا تنقض الوضوء.

وتابع أمين الفتوى وبناء على هذا القول إذا صلت المرأة مع وجود الإفرازات فصلاتها صحيحة، لا إعادة للصلاة عليها، ولكن عليها أن تراعي فى الصوات القادمة أن تخرج من خلاف الفقهاء وتتوضأ عند كل صلاة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لو كانت هذه الإفرازات مستمرة معها طول اليوم ومبتلاة بها، ستأخذ أحكام السلس بمعنى أنها ستتوضأ للصلاة لنواقض أخرى وتعتبر هذه الإفرازات غير موجودة.

وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن مآل هذا الكلام أن الإفرازات ليست ناقضة للوضوء، وتصلي المرأة وصلاتها صحيحة إن شاء الله.

صلاة المرأة حال نزول الإفرازات



قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن شك المرأة في نزول إفرازت مهبلية خارج الصلاة أو أثناءها، لا يترتب عليه حكم، ما لم تر المرأة هذه الإفرزات حقيقة، لأن اليقين لا يزل بالشك.

وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نزول إفرازات مهبلية من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها ؟ أن هذه الإفرازات إذا كانت تنزل بصورة مستمرة؛ فعلى المرأة أن تضع حِفاضة ثم تتوضأ وتصلي حتى لو استمر نزول هذه الإفرازات، موضحًا أن هذا الحكم إن كان نزول هذه الإفرازات نوع من الأمراض لهذه المرأة مثل سلس البول.

وأكد ان الأمر لو لم يكن مرضًا وكان مجرد شك؛ فإن المراة عليها ألا تلتفت إليه، مضيفًا أنها إذا رات شيئًا حقيقة؛ فإنها تعيد الصلاة.