تايوان ترصد 20 طائرة عسكرية صينية و3 سفن حربية بجميع أنحاء الجزيرة

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، 20 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن في جميع أنحاء الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان، وفقا لصحيفة “تايوان نيوز” المحلية، اليوم الثلاثاء، أنه "من بين 20 طائرة، عبرت طائرة بدون طيار من طراز هاربين، الخط الأوسط لمضيق تايوان، بينما دخلت سبع طائرات مقاتلة من طراز Shenyang J-16 وطائرة مضادة للغواصات من طراز Shaanxi Y-8 الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش كلف الطائرات في الدوريات الجوية القتالية والسفن البحرية، ونشر أنظمة صواريخ دفاع جوي برية لمراقبة أنشطة السفن والطائرات العسكرية الصينية، لافتة إلى أنه منذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".