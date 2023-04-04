عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكالة فيتش تؤكد استمرار مصر في التوسع بإنتاج الصلب خلال 2023

صدى البلد

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش" والذي توقع استمرار مصر والجزائر في التوسع في إنتاج الصلب في عام 2023، ما يجعل شمال إفريقيا مصدرًا مهمًا لإنتاج الصلب، فيما تتجه المغرب إلى توسيع قاعدة تعدين الفوسفات بشكل كبير في السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية منذ عام 2020.
وأفاد التقرير أن مصر من أكبر الدول إنتاجاً للصلب في إفريقيا وثاني أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إيران، وخلال فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، زاد إنتاج الصلب في مصر بنسبة 13.4٪ وذلك في عام 2020 و25.1٪ في عام 2021، وفقًا لبيانات اتحاد الصلب العالمي.
كما أشار التقرير إلى توقعات الوكالة مضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيًا في السنوات المقبلة، حيث أعلنت مصر عن أول مناقصة لتعدين الذهب منذ عام 2017 وفي نوفمبر 2020، منحت مصر 82 موقعًا للتنقيب عن الذهب إلى 11 شركة تعدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

هدية العيد| تطبيق الزيادة الجديدة للموظفين خلال أيام.. والعلاوة 8% بالقانون

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

للشباب.. أحدث موبايل Realme بسعر مناسب جدا

وزير النقل: التعاون مع القطاع الخاص يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد

المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى| شاهد

القصة الكاملة لمحاكمة ترامب.. هل يستغلها للفوز بانتخابات 2024 أم تمثل ضربة قاضية؟

وزيرة الهجرة تستعرض مع الجالية المصرية في أوروبا تيسير جلب سيارات بتسهيلات كبيرة

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا: شيش طاووق وبطاطس محمرة بالتوابل وسمبوسة بالزعتر والجبنة والحلو مهلبية دوم

العاصفة تقترب.. نصائح لمرضى الحساسية خلال فترة تقلبات الطقس

بعد إصابة أمريكي.. نهاية مأساوية لـ4 أشخاص في مدينة سياحية بالمكسيك

اتركها فورا .. 5 عادات سيئة تفسد العيون

فيديو

ببوس جوزي في كل مكان.. عبير صبري: ندمانة على المشاهد الساخنة| فيديوجراف

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ