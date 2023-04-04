الإمارات تنصح مواطنيها بعدم السفر الي تنزانيا وغينيا بسبب فيروس ‎ماربورغ

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية مجددا المسافرين بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس "‎ماربورغ" إلا للضرورة القصوى وذلك بحسب ماذكرت وكالة الانباء الإماراتية .

وأعلنت الوزارة الإماراتية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس في نطاقه الجغرافي.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه في 7 فبراير 2023، أبلغت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في غينيا الاستوائية عن حدوث ثماني حالات وفاة على الأقل في الفترة من 7 يناير إلى 7 فبراير 2023، في قريتين بمقاطعة نسوك نسومو التابعة لمحافظة كي-نتيم الشرقية في منطقة ريو موني.



ووفقاً للتحريات الوبائية الجارية، ظهرت على الحالات الحمى، وأعقبها الضعف والقيء والإسهال الذي يحتوي على لطخ من الدم. وإضافة إلى ذلك، ظهر على حالتين آفات جلدية وأُصيبتا بنزيف في الأذن.

وينتشر فيروس ماربورغ عن طريق سريانه بين البشر بملامسة دم شخص مصاب بالعدوى أو إفرازاته أو أعضائه أو أي سوائل أخرى تُفرز من جسده (عن طريق جروح الجلد أو الغشاء المخاطي)، وملامسة أسطح أو مواد ملوثة بهذه السوائل (كأغطية الأسرّة والملابس مثلاً).



ويُصاب المريض في اليوم الثالث بإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ.



وفي الفترة ما بين اليومين الخامس والسابع من ظهور الأعراض، تظهر على كثير من المرضى أعراض نزفية وخيمة، وعادةً ما تشهد حالات الإصابة المميتة شكلاً من أشكال النزيف، ويكون من مواضع متعددة في كثيرة من الأحيان.



وفي الحالات المميتة، تحدث الوفاة في أغلب الأحيان فيما بين اليومين الثامن والتاسع من ظهور الأعراض، ويسبقها عادة فقدان شديد للدم وحدوث صدمة

