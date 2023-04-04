انطلاق الدورة الرمضانية لقطاع الطيران المدني على ملاعب إيروسبورت

انطلقت على ملاعب نادي إيروسبورت التابع ‏للشركة القابضة للمطارات منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية لقطاع الطيران المدني لعام ‏‏١٤٤٤ هـ، وذلك بمشاركة ١٥ فريقا يمثلون مختلف الشركات والجهات التابعة لقطاع الطيران المدني.‏

وذلك تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ومتابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس ‏مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ومن جانبه صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن ‏البطولة تحظى باهتمام الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وذلك في إطار رعاية الجوانب الاجتماعية ‏للعاملين بقطاع الطيران المدني، والاهتمام بتفعيل النشاط الرياضي وتشجيع ممارسة الرياضة بين ‏العاملين لما لها من أثر إيجابي بدنيا ومعنويا.‏

كما أكد الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة أندية إيروسبورت على أنه تم وضع الاستعدادات ‏اللازمة بنادي إيروسبورت فرع أ والذي يستضيف مباريات البطولة من أجل خروجها بمظهر يليق بقطاع ‏الطيران المدني، حيث يتم إقامتها تحت إشراف طاقم تحكيم دولي يضم كل من الكابتن محمد نهاد والكابتن ‏محمد علاء. ‏

وتقام الدورة الرمضانية لقطاع الطيران المدني بنظام أربع مجموعات، حيث تم إجراء القرع في وقت ‏سابق تحت إشراف لجنة التحكيم، وأسفرت القرعة عن وقوع فرق: القابضة للمطارات والقابضة لمصر ‏للطيران ومصر للطيران للخدمات الأرضية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالمجموعة الأولى، أما ‏المجموعة الثانية تضم فرق: وزارة الطيران وميناء القاهرة الجوي والملاحة الجوية ومصر للطيران ‏للشحن الجوي، وفي المجموعة الثالثة فرق: المصرية للمطارات ومصر للطيران للصناعات المكملة ‏ومصر للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بينما تضم المجموعة الرابعة ‏فرق: مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخدمات الطبية ومصر للطيران للصيانة والأعمال ‏الفنية.‏