انطلاق الدورة الرمضانية لقطاع الطيران المدني على ملاعب إيروسبورت

انطلقت على ملاعب نادي إيروسبورت التابع للشركة القابضة للمطارات منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية لقطاع الطيران المدني لعام ١٤٤٤ هـ، وذلك بمشاركة ١٥ فريقا يمثلون مختلف الشركات والجهات التابعة لقطاع الطيران المدني.
وذلك تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ومتابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
ومن جانبه صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن البطولة تحظى باهتمام الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وذلك في إطار رعاية الجوانب الاجتماعية للعاملين بقطاع الطيران المدني، والاهتمام بتفعيل النشاط الرياضي وتشجيع ممارسة الرياضة بين العاملين لما لها من أثر إيجابي بدنيا ومعنويا.
كما أكد الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة أندية إيروسبورت على أنه تم وضع الاستعدادات اللازمة بنادي إيروسبورت فرع أ والذي يستضيف مباريات البطولة من أجل خروجها بمظهر يليق بقطاع الطيران المدني، حيث يتم إقامتها تحت إشراف طاقم تحكيم دولي يضم كل من الكابتن محمد نهاد والكابتن محمد علاء.
وتقام الدورة الرمضانية لقطاع الطيران المدني بنظام أربع مجموعات، حيث تم إجراء القرع في وقت سابق تحت إشراف لجنة التحكيم، وأسفرت القرعة عن وقوع فرق: القابضة للمطارات والقابضة لمصر للطيران ومصر للطيران للخدمات الأرضية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالمجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية تضم فرق: وزارة الطيران وميناء القاهرة الجوي والملاحة الجوية ومصر للطيران للشحن الجوي، وفي المجموعة الثالثة فرق: المصرية للمطارات ومصر للطيران للصناعات المكملة ومصر للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بينما تضم المجموعة الرابعة فرق: مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخدمات الطبية ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.