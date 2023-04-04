صيني يقدم خاتم الزواج لصديقته داخل بالون طائر بالأقصر

شهد مطار البالون الطائر بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر قصة عشق جديد حيث تقدم سائح صينى بالزواج من صديقته داخل البالون وقدم لها خاتم الزواج.

وقال خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون الطائر إنه خلال التحليق بإحدى الرحلات اليوم ، تم التجهيز لتلك المفاجأة من شاب صيني لكي يفاجئ صديقته الصينية بتقديم خاتم الزواج وبوكيه ورد وطلب يدها لتكمل حياتها معه .

وأضاف أنها كانت مفاجأة جميلة لصديقته التى ووافقت وتم عمل زفة لهم في قلب البالون الطائر لتكون لحظة نادرة في تاريخ علاقتهما وسط أجواء سياحية مبهجة و تمت الخطوبة في أقصى ارتفاع، أثناء مشاهدة المعالم الاثرية الفريدة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية .

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