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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيني يقدم خاتم الزواج لصديقته داخل بالون طائر بالأقصر

شاب صينى يتقدم لصديقته
شاب صينى يتقدم لصديقته بالزواج فى البالون الطائر

شهد مطار البالون الطائر بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر قصة عشق جديد حيث تقدم سائح صينى بالزواج من صديقته داخل البالون وقدم لها خاتم الزواج.

وقال خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون الطائر  إنه خلال التحليق بإحدى الرحلات اليوم ، تم التجهيز لتلك المفاجأة من شاب صيني لكي يفاجئ صديقته الصينية بتقديم خاتم الزواج وبوكيه ورد وطلب يدها لتكمل حياتها معه .

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وأضاف أنها كانت مفاجأة جميلة لصديقته التى ووافقت وتم عمل زفة لهم في قلب البالون الطائر لتكون لحظة نادرة في تاريخ علاقتهما وسط أجواء سياحية مبهجة و تمت الخطوبة في أقصى ارتفاع، أثناء مشاهدة المعالم الاثرية الفريدة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية .

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الأقصر زواج الصينية التقاط الصور البالون الطائر التقاط الصور التذكارية سائح صيني

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