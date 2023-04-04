محافظ كفر الشيخ: وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 3000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول 3 أطنان لحوم صكوك الإطعام، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وثمن محافظ كفر الشيخ، مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، خاصة في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.

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