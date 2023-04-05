مخاوف من هزة تضخمية.. ارتفاع أسعار النفط مع تزايد الطلب من المستثمرين

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الاسيوية بعد أن هز قرار أوبك+ بخفض المزيد من الإنتاج الأسواق أمس، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب ليظهر تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بقيمة 41 سنتا أو 0.5% لتصل إلى 85.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أيضا أو 0.5% إلى 80.83 دولار للبرميل.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6% أمس الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الأسواق بالإعلان يوم الأحد الماضي عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.

وترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا تشمل مليوني برميل في أكتوبر ، وفقاً لحسابات رويترز، وهو ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

ودفعت قيود إنتاج أوبك+ معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. ورفع بنك Goldman Sachs توقعاته لبرنت إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.

ومع ذلك، زاد قرار التحالف النفطي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما أجج المخاوف من أن تحدث هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.