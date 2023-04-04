عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يسرق الجن النقود من المنزل؟ أمين الفتوى يجيب

الأموال
الأموال

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال  عن قدرة الجن على اخفاء الأموال من المنزل، حيث قال له أحد المتصلين: "أعمل باليومية، وبعد انتهاء العمل أضع النقود الخاصة بي في المنزل، أكتشفت بعد ذلك اختفاء جزءا منها من 10 لـ 20 جنيها، وحينما أسال زوجتي أو أبنائي يؤكدون عدم الأخذ منها، ويحدث ذلك معي منذ عام تقريبا، هل من الممكن أن يكون اختفاء هذه النقود بسبب الجن؟".

 

أوامر الجن.. محامي يقدم ابنته قربانا لدجال لفتح مقبرة أثرية

الجن السبب.. بسمة وهبة تطلب إنهاء حلقة العرافة مع لوسي

 

وقال عبدالسميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "انصحك بوضع النقود الخاصة بك في أحد الأدراج داخل غرفته وغلقه بإحكام والاحتفاظ بالمفتاح، الأمر ليس له علاقة بالجن ممكن يكون أحد أبنائك أو زوجاتك على أخد الجزء المفقود من النقود الخاصة، دون إبلاغك بذلك".

وأشار أمين الفتوى، إلى أنه يوجد سبب حقيقي لاختفاء هذه النقود، وهو أن يكون الزوجة أو أحد الأولاد حصل عليها، ولا يوجد شئ آخر بخلاف ذلك.
وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

الإفتاء الجن الأموال النقود فتاوى الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

السعودية.. تعليق الدراسة ببعض مدارس المملكة بسبب حالة الطقس

قرار عاجل من روسيا ضد المشتبه بها في تفجير سان بطرسبرج

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى بدر يوم الجمعة المقبل

400 مليون يورو سنويا.. عرض خيالي من الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي

لأول مرة منذ 8 سنوات.. إيران تعين سفيراً لدي الإمارات

وزير التعليم: الهدف من الانتقال للعاصمة الإدارية تقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل

لاتذهب بدونها ..قرار عاجل من الشهر العقاري بشأن تحصيل رسوم خدماته

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. يزيد الحسنات ويحط السيئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟

بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية

من إهانة الزي الفرعوني لفيديوهات خادشة| ماهي العقوبة المتوقعة على سلمى الشيمي

فيديو

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

ما بتشبعي بهدلة.. خناقة ميريام فارس وفارس كرم عبر تويتر

إمام عاشور على خطى محمود كهربا..مفاجأة في انتقال اللاعب إلى الأهلي "فيديوجراف"

كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ