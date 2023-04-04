بإطلالة ملائكية.. زوجة سعد الصغير تخطف القلوب بجمالها

نشرت الفنانة برلنتي عامر، زوجة الفنان سعد الصغير، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى أحدث إطلالتها .

خطفت "برلنتي" قلوب متابعيها بملامحها الجميلة ، وابتسامتها الرقيقة ، تفاعل معها المتابعين والمحبين للنجمة الشابة ، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة .



وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى علي، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجي، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.